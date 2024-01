Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann leistet nach Auffahrunfall Widerstand

Hüllhorst (ots)

(SN) Nach einem Auffahrunfall hat ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Lübbecke am Sonntag erheblichen Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt.

So rückte die Polizei am Abend um kurz vor 19 Uhr wegen des Unfalls zur Holsener Straße aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 29-Jährige mit einem BMW - nach Zeugenangaben mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit - die Holsener Straße in Fahrtrichtung Lübbecke befahren. Hinter ihm befand sich ein offenbar ebenfalls zügig fahrender VW. Als der Lübbecker daraufhin verkehrsbedingt abbremste, kam es zum Auffahrunfall - der VW kollidierte mit dem Heck des BMW. Daraufhin stellte der 29-Jährige den anderen Fahrer zur Rede. Der entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Nach Eintreffen der Polizei zeigte sich der leicht verletzte Lübbecker aggressiv und vergriff sich gegenüber den Beamten wiederholt im Ton. Dabei leistete er bei den polizeilichen Maßnahmen zudem erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Dennoch gelang es den Ordnungshütern ihn nach Eintreffen von Unterstützungskräften zu überwältigen und zu fesseln. Anschließend wurde ihm nach dem Transport mit einem RTW wegen einer vermeintlichen Alkoholisierung im Krankenhaus Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Auch der Führerschein des Lübbeckers wurde einbehalten. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige unter anderem wegen des Tatvorwurfs der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Widerstands gefertigt.

Am Montag erschien ferner ein 26 Jahre alter Portaner auf der Polizeiwache in Lübbecke und gab an, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

