Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Skoda-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Hüllhorst (ots)

(SN) Wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden die Beamten am Montagabend zur Holsener Straße gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf mehrere Personen sowie den stark beschädigten Skoda, jedoch nicht auf den Unfallverursacher.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer mit dem Skoda gegen 22.05 Uhr die Holsener Straße in Richtung Schnathorst befahren und einen vorausfahrenden Pkw überholt. Wenig später verlor der Skoda-Fahrer an einer Querungshilfe die Kontrolle über den Pkw. Infolgedessen schleuderte das Auto gegen eine Grundstücksmauer, rutschte an der dortigen Hauswand entlang und driftete schließlich zurück auf die Fahrbahn. Anschließend entfernte sich der Autofahrer zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung der Schmiedestraße ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Nach Auswertung erster Hinweise dürfte es sich bei dem Fahrer um einen 31-jährigen Mann aus Hüllhorst handeln. Dieser konnte im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht angetroffen werden. Mutmaßlicher Grund für seine Flucht könnte sein, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich wurde durch die Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der beschädigte Pkw wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell