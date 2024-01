Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche verunfallen mit gestohlenem Kleintransporter

Hille (ots)

(SN) Wegen einer Unfallflucht wurden die Beamten am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr zum Maschweg nach Hille-Oberlübbe gerufen.

Ein Zeuge hatte gegen 12.45 Uhr einen aufheulenden Motor und ein lautes Geräusch gehört und bei einem Blick durch ein Fenster einen in einem Graben festgefahrenen Mercedes Vito erkennen können. Daraufhin bemerkte der Mann drei augenscheinlich jugendliche Personen, die aus dem Fahrzeug ausstiegen und anschließend zu Fuß in Richtung des Dorfgemeinschaftshauses flüchteten.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in den Abend- oder Nachtstunden zu Sonntag vom Hof eines Wohnhauses in der Bergstraße entwendet worden war. Dort hatte der Besitzer den Mercedes unverschlossen abgestellt. Nach Angaben einer Anwohnerin könnte sich der Diebstahl gegen 23 Uhr ereignet haben. Zu dieser Zeit hatte die Frau ein lautes Motorengeräusch vernommen.

Die drei Tatverdächtigen trugen den Beschreibungen zufolge dunkle Oberbekleidung. Zwei der Personen hatten Kurzhaarfrisuren, die dritte Person lange Haare. Möglicherweise befand sich auch eine weibliche Person unter den Tatverdächtigen. In diesem Zusammenhang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde nach der Unfallaufnahme sichergestellt.

Im Nahbereich wurden zudem durch die Beamten mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen dokumentiert. So entwendeten die Täter aus einem Audi und einem Skoda in der Steinkampbreede ein Laptop bzw. ausländische Geldscheine sowie aus einem weiteren Skoda in der Straße "Am Steinkamp" unter anderem eine Tasche. Zudem öffneten Unbekannte in derselben Straße ein nicht abgeschlossenes Garagentor. Mehrere der entwendeten Gegenstände fanden sich schließlich auf einem Feldweg am Wiehenweg wieder und konnten den Geschädigten ausgehändigt werden.

Die Prüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Tätern. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen darin zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell