Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksame Zeugin gibt Hinweis - Polizei fasst Einbrecher

Minden (ots)

(AB) Unter dem Tatverdacht des versuchten schweren Einbruchdiebstahls konnten Polizeieinsatzkräfte in Minden in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwei Einbrecher (42 und 49) vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der jüngere Tatverdächtige am Sonntag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieses erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Ersten Ermittlungen nach waren die Tatverdächtigen im Schutz der Dunkelheit auf ein Privatgrundstück an der Kutenhauser Straße geschlichen. Durch eine aufmerksame Zeugin wurden die Beamten gegen 2.40 Uhr über den Polizeinotruf 110 alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Zunächst hatten die Einbrecher ihren Angaben nach versucht in das Wohnhaus zu gelangen, im Anschluss verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in eine angrenzende Garage. Kurze Zeit später trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen an dem Einfamilienhaus ein und konnten die mutmaßlichen Einbrecher in unmittelbarer Nähe des Tatortes antreffen. Bei den polizeibekannten Männern konnten die Beamten Aufbruchwerkzeuge und Taschenlampen auffinden. Die Einsatzkräfte stellten bei einer Nachschau in der Garage fest, dass offenbar ein Fenster gewaltsam von den Tätern herausgebrochen wurde, um in das Innere zu gelangen. Dadurch sind die Täter offenbar eingestiegen und haben den Raum nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde ersten Ermittlungen nach nichts. Die Gesetzeshüter nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie auf die Polizeiwache nach Minden. Dort wurde unter anderem auch eine erkennungsdienstliche Maßnahme durchgeführt, bevor sie in das polizeiliche Gewahrsam überführt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 42-jährige Tatverdächtige noch am Sonntag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieses erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der ältere ebenfalls Polizeibekannte wurde mangels Haftgründen aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell