Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Bonn-Holzlar

Bonn-Holzlar (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei in dem Bonner Ortsteil Holzlar fünf Wohnungseinbrüche gemeldet. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus und bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 18.01.2024, 16:30 Uhr, bis Samstag, 20.01.2024, 08:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte Terrassentüren und Fenster von vier Wohnhäusern an der Straße im Gerott und der Hauptstraße auf. In allen Fällen wurden die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Die Täter verließen unerkannt die Wohnungen und Einfamilienhäuser. Angaben zu den gestohlenen Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen könnte Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rehsprung bestehen. Hier wurde in der Zeit vom 15.01.2024 bis zum 20.01.2024 ein Fenster aufgebrochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell