Polizei Bonn

POL-BN: Mutmaßlicher Einbrecher wird von Bewohnerin auf ihrer Terrasse überrascht.

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (17.01.2024) wurde versucht, in Bonn Duisdorf, in ein Reihenhaus an der Straße Im Mühlenfeld einzubrechen. Gegen 21 Uhr hatte die Bewohnerin einen Unbekannten auf der Terrasse ihres Wohnhauses gesehen. Als sie ihn ansprach, lief er sofort davon. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich vermutlich um einen Jugendlichen. Er trug, so die bisherigen Ermittlungen, eine Jogginghose und schwarze Schuhe. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte kein Tatverdächtiger angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gegen 21 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

