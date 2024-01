Polizei Bonn

POL-BN: Kellereinbruch in Bonn-Duisdorf - Unbekannte entwendeten E-Bike - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 17.01.2024, gegen 22:00 Uhr, und dem 18.01.2022, gegen 12:00 Uhr, brachen Unbekannte in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses auf der Letterhausstraße in Bonn-Duisdorf ein.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter zunächst in den Flurbereich der Hauses - von dort aus begaben sie sich in das Kellergeschoss. Hier verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen einer Türe Zugang in einen Kellerraum, aus dem sie ein

schwarzes E-Bike - Cube -

im Wert von rund 3.000 Euro entwendeten. Mit ihrer Beute verließen die Unbekannten das Objekt unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

