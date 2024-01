Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Beim Anfahren nahenden Daimler übersehen - rund 9.500 Euro Sachschaden (16.01.2024)

Schramberg (ots)

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Oberndorfer Straße hat am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, eine 78-jährige Seat-Fahrerin einen von hinten nahenden Daimler eines 71-Jährigen übersehen und so einen Zusammenstoß mit diesem verursacht. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro.

