POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs (17.01.2024)

Schramberg (ots)

Einen berauschten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Schramberg am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Gegen 1 Uhr kontrollierten die Polizisten auf der Straße "Am Hammergraben" einen 38-jährigen VW-Fahrer. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, was sich bei einem anschließenden Drogentest auch in einem positiven Ergebnis niederschlug. Die Beamten untersagtem ihm die Weiterfahrt und er musste zu einem Bluttest in ein Krankenhaus. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

