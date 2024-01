Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) In Schlangenlinien Auto gefahren - 63-Jähriger mit über 2,4 Promille in einem Renault unterwegs

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 63-jähriger Autofahrer verantworten, der am Dienstagabend mit über 2,4 Promille in einem Renault in Aldingen unterwegs gewesen ist. Gegen 19.10 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin die Fahrt des Renaults in Schlangenlinien im Bereich der Aixheimer Straße beobachtet und die Polizei informiert. Der Renault-Fahrer konnte von einer eingesetzten Polizeistreife festgestellt und überprüft werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung verlief positiv. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheins muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren wegen der Autofahrt unter erheblicher Alkoholeinwirkung verantworten.

