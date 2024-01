Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, L 225

B 311, Lkr. Tuttlingen) Wartendes Auto gestreift und in die Schutzplanken gekracht

Immendingen, L 225 / B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro ist es am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, an der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Bundesstraße 311 bei Immendingen gekommen. An der Einmündung zur B 311 staute sich der Verkehr auf der L 225. Eine mit einem Mitsubishi auf der L 225 in Richtung Einmündung B 311 fahrende 21-Jährige verkannte die Situation und konnte nicht mehr rechtzeitig vor den wartenden Autos anhalten. Beim Ausweichen nach rechts touchierte die junge Frau mit ihrem Wagen einen VW Golf einer 47-jährigen Autofahrerin und krachte anschließend in die Schutzplanken. Personen kamen nicht zu Schaden.

