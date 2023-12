Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nach Zusammenstoß verletzt/Norden - Ohne Fahrerlaubnis gefahren/Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet /Aurich - Unfall an Ampel/Großheide - Nach Zusammenstoß schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Zusammenstoß verletzt

Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Aurich am Dienstag schwer verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr gegen 8.55 Uhr auf der Straße Am Sportplatz in Richtung Wallinghausener Straße. Im Einmündungsbereich zur Wallinghausener Straße übersah sie den 61-jährigen Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Eine Autofahrerin war am Dienstag ohne Fahrerlaubnis in Norden unterwegs. Eine Polizeistreife hielt die 33-Jährige um 7.45 Uhr an. Während der Kontrolle im Adeweg stellte sich heraus, dass die Opel-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Unfallverursacher ist am Dienstag in Wiesmoor geflüchtet. In der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr wurde ein blauer VW Golf auf einem Parkplatz in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 143, abgestellt. In dieser Zeit fuhr ein Autofahrer gegen den Golf und beschädigte ihn im hinteren, linken Bereich. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944914050 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Unfall an Ampel

Einen Auffahrunfall hat es am Dienstag in Aurich gegeben. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin musste an einer Lichtzeichenanlage in der Von-Jhering-Straße verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 34-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Die 48-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht.

Großheide - Nach Zusammenstoß schwer verletzt

Am Dienstag wurde ein Autofahrer in Großheide schwer verletzt. Eine 78-jährige Smart-Fahrerin fuhr auf der Halbemonder Straße in Richtung Berumerfehnkanal. Im Kreuzungsbereich missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 51-jährigen VW-Fahrers. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall ein Totalschaden.

