Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Brand in Mehrparteienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

In einem Wohnhaus in Großheide ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht wurde der Leitstelle alarmiert. Bei dem brandbetroffenen Gebäude handelt es sich um ein Mehrparteienhaus im Kuhweg in Ostermoordorf. Die Flammen breiteten sich bis auf den Dachstuhl aus. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Alle Bewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Insgesamt waren rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Arle, Berumerfehn, Großheide und Norden vor Ort sowie die DRK-Bereitschaften aus Hage, Norden und Loppersum. Ein Feuerwehrmann stürzte bei den Löscharbeiten und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Haus wird auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar und die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

