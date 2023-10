POL-PIKIB: Ohne Führerschein unterwegs

Göllheim (ots) - Zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser kam es am Dienstag zwischen 09.00 und 11.15 Uhr in Göllheim. Der oder die unbekannte/n Täter gelangten zunächst an einem Wohnhaus in der Weedgasse auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Danach wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck, Bargeld, sowie Elektronikartikel entwendet. An einem Wohnhaus in der Altstraße hebelten der oder die unbekannte/n ...

