Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Wohnungseinbruch gesucht

Olpe (ots)

Ein Tageswohnungseinbruch hat sich am Freitag (10. November) zwischen 9 und 11 Uhr in der Johann-Hatzfeld-Straße in Olpe ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten unbekannte Täter das Wohnhaus ein. Anschließend betraten sie alle Räume des Hauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen.

Die Geschädigte verständigte sofort die Polizei, als sie bei ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Ob die Täter weiteres Diebesgut mitnahmen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. An dem Objekt entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei weist daraufhin, dass es erfahrungsgemäß vermehrt zu Einbrüchen in der "dunklen Jahreszeit" kommt. Wer daher sein Zuhause vor Einbrechern sichern möchte, kann sich kostenlos und unverbindlich bei den Sachbearbeitern der Kriminalprävention informieren. Das Kommissariat Vorbeugung können Interessierte unter der Telefonnummer 02761-9269-6131 oder unter der E-Mail-Adresse kvorbeugung.olpe@polizei.nrw erreichen.

