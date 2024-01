Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Empfingen - Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Auf schneebedeckter Autobahn ins Schleudern geraten und gegen anderes Fahrzeug geprallt - über 20.000 Euro Schaden

BAB 81, Empfingen - Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Über 20.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Vito und an einem Porsche Taycan sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagabend, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Empfingen und Sulz am Neckar, nahe der Mühlenbachtalbrücke ereignet hat. Ein 22-Jähriger, mit einem Mercedes Vito unterwegs auf der linken Fahrspur der A81 in Richtung Süden, geriet infolge der mit Schnee bedeckten Fahrbahn und einer nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanken. In der Folge drehte sich der Vito und kollidierte mit einem Porsche Taycan, dessen 54-jähriger Fahrer auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

