POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Schwarzen Jaguar auf dem Parkplatz der Feuerwehr angefahren - rund 10.000 Euro Schaden (15.01.2024)

Singen (ots) - Ein Mädchen ist bei einem Unfall am Busbahnhof in der Bahnhofstraße am Montagmittag verletzt worden. Ein 39-Jähriger bog gegen 13.30 Uhr mit einem Linienbus von der Bahnhofstraße auf die Busspur und schließlich die Haltestellen ein. Zeitgleich überquerte ein 14 Jahre altes Mädchen die Busspuren von der Haltrestelle kommend in Richtung Bahnhof und ...

