Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 14-Jährige bei Unfall am Busbahnhof verletzt (15.01.2024)

Singen (ots)

Ein Mädchen ist bei einem Unfall am Busbahnhof in der Bahnhofstraße am Montagmittag verletzt worden. Ein 39-Jähriger bog gegen 13.30 Uhr mit einem Linienbus von der Bahnhofstraße auf die Busspur und schließlich die Haltestellen ein. Zeitgleich überquerte ein 14 Jahre altes Mädchen die Busspuren von der Haltrestelle kommend in Richtung Bahnhof und übersah dabei den von links kommenden Linienbus. Die 14-Jährige prallte auf Höhe der Fahrzeugmitte gegen den Bus, stürzte und geriet mit den Beinen unter den Linienbus, der sie jedoch glücklicherweise nicht überrollte. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen anschließend in eine Klinik.

