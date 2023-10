POL-KR: Falsche Techniker bestehlen Seniorin

Krefeld (ots) - Am späten Mittwochabend (11. Oktober 2023) in der Zeit von 22:10 Uhr bis 23:05 Uhr wurden der Polizei fünf Brände an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Uerdingen gemeldet. An der Einmündung Am Röttgen/Kurfürstenstraße wurde ein brennender Mülleimer festgestellt, der bereits durch Wasser ...

mehr