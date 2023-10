Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Krefeld: Fünf Brände in Uerdingen - Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Krefeld (ots)

Am späten Mittwochabend (11. Oktober 2023) in der Zeit von 22:10 Uhr bis 23:05 Uhr wurden der Polizei fünf Brände an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Uerdingen gemeldet. An der Einmündung Am Röttgen/Kurfürstenstraße wurde ein brennender Mülleimer festgestellt, der bereits durch Wasser gelöscht wurde.

Gegen 22:20 Uhr meldeten Zeugen brennenden Sperrmüll an der Schenkendorfstraße, wodurch eine Hausfassade beschädigt wurde. Den Brand konnten Hausbewohner löschen. Kurze Zeit später, um 22:24 Uhr, wurden die Beamten auf einen weiteren Brand auf der Wüstrathstraße hingewiesen. Die Flammen des offenen Brandes waren bereits auf eine Hecke im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses übergegangen. Die Polizisten konnten den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen. Um 22:45 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Fahndung einen brennenden Müllcontainer auf dem Bürgersteig eines Mehrfamilienhauses auf der Nikolaus-Groß-Straße fest. An der Parkstraße brannte gegen 23:05 Uhr eine Matratze, die auf dem Gehweg lag. Diese beiden Brände konnten durch die Feuerwehr Krefeld gelöscht werden. Im Rahmen der Ermittlungen nahmen die Beamten einen 33-jährigen Mann fest. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen schwerer Brandstiftung an.

(240)

