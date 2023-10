Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (11. Oktober 2023) beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 2:10 Uhr an der Vulkanstraße einen Mann, der sich verdächtig an einem Kleinkraftrad (Roller) aufhielt. Kurze Zeit später waren der Mann und der Roller weg.

Auf der Anfahrt fiel den Beamten ein Mann, auf den die Beschreibung der Zeugin passte, im Bereich Mühlenfeld/Vulkanstraße auf. Dieser schloss die offenstehende Sitzbank eines Rollers.

Das Zündschloss des Rollers und das Schloss der Sitzbank wiesen frische Beschädigungen auf. In der Jackentasche und der direkten Nähe des 45-Jährigen befand sich Aufbruchswerkzeug. Den Krefelder erwartet ein Strafverfahren. (239)

