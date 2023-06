Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geparktes Auto angefahren - Verursacher alkoholisiert

Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Fürst-Friedrich-Straße beim Ausparken einen Mercedes gestreift und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursacht hat. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel den Beamten schnell die Alkoholisierung des Mannes auf, weshalb sie mit diesem einen Alkoholvortest durchführten. Nachdem dieser deutlich über 1,1 Promille zum Vorschein brachte, musste der 28 Jahre alte Unfallverursacher die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, seinen Führerschein musste er abgeben.

Hausen im Tal

Alkoholisierter Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Auf der L 196 zwischen Kreenheinstetten und Hausen im Tal ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ein alkoholisierter Jaguar-Fahrer in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespanns kollidiert. Durch die wuchtige Kollision wurde der Pkw umhergeschleudert und kam teils neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 47 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Fahrer des entgegenkommenden Traktors blieb unverletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Jaguar-Fahrer mit etwa zwei Promille erheblich alkoholisiert. Er musste die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Hettingen

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 42 Jahre alten Autofahrer. Der Mann soll am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Kettenacker mehrmals gefährlich überholt haben, wobei bei einem Überholmanöver eine entgegenkommende Autofahrerin nach rechts ausweichen musste und mit ihrem Pkw einen Leitpfosten streifte. Während die Unfallbeteiligte anhielt, setzte der 42-jährige Audi-Lenker seine Fahrt fort, bis ihn schließlich ein anderer Verkehrsteilnehmer per Lichthupe auf den Unfallaufmerksam machen und zum Anhalten bewegen konnte. Glücklicherweise wurde durch die Fahrmanöver niemand verletzt, bei der Kollision mit dem Leitpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Mengen

Kleidungsstücke aus Altkleidercontainer gestohlen

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Sonntagabend gegen 19 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer in der Granheimer Straße gestohlen. Ein Zeuge hat die Tat beobachtet und beschreibt den Mann und die Frau als etwa 40 Jahre alt, dunkelhäutig und mit dunkler Kleidung sowie mit kurzen, beziehungsweise langen zusammengebundenen Haaren. Beide sollen mit einem schwarzen Audi A6 mit tschechischem Kennzeichen davongefahren sein. Hinweise auf die Unbekannten und deren Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Gullideckel herausgehoben - Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Pfullendorfer Straße zwei Gullideckel herausgehoben. Nach Angaben eines Zeugen sei zumindest ein Pkw über die geöffneten Schächte gefahren, wobei offensichtlich aber kein Schaden entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt aufgrund der herausgehobenen Gullideckel wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der unbekannte Pkw-Lenker sowie andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Handlung möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Zudem nehmen die Ermittler Hinweise auf die Täter entgegen.

Bad Saulgau

Polizei bittet nach Verkehrsunfallflucht um Zeugenhinweise

Vermutlich beim Rangieren ist zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Werderstraße gegen die Dachrinne eines Wohnhauses gestoßen. Bei der Kollision entstanden rund 600 Euro Sachschaden, möglicherweise war der Verursacher mit einem Wohnmobil oder einem Lkw unterwegs. Weil der Unbekannte anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet etwaige Zeugen des Unfalls unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

