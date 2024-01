Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Sulz am Neckar - Empfingen, Lkr. Rottweil) Unfall im Zusammenhang mit Glatteis auf der Autobahn fordert eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10.000 Euro Schaden

BAB 81, Sulz am Neckar - Empfingen, Lkr. Rottweil (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich bei winterlichen Straßenverhältnissen am späten Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, zwischen Sulz und Empfingen auf der Bundesautobahn 81 ereignet hat. Nahe der Mühlbachtalbrücke bei Empfingen geriet ein Suzuki Ignis einer 22-jährigen Autofahrerin aufgrund einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanken. Von dort abgewiesen kam der Wagen von der Autobahn ab, überschlug sich und blieb erheblich beschädigt in einem dort angebrachten Wildschutzzaun auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Suzuki, den Mittelschutzplanken und dem Wildschutzzaun entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des beschädigten Autos.

