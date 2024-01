Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkr. Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Junge Männer sprengen Zigarettenautomat mit Selbstlaborat (10.01.2024)

Espasingen, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag zwei junge Männer festgenommen, die einen Zigarettenautomaten in der Meersburger Straße gesprengt haben. Gegen 2.20 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass sich soeben zwei Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen, den Inhalt in eine Tasche packen und flüchten würden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Kräfte des Polizeireviers Überlingen unterstützten, konnte die Polizei noch in Tatortnähe einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden vorläufig festnehmen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen, welche in Begleitung mit Entschärfern des Landeskriminalamts durchgeführt wurden, konnten Beweismittel sichergestellt werden. Nach der Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen übergaben die Beamten den Jugendlichen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz seinen Eltern und entließen den Heranwachsenden.

Ob ein Zusammenhang zu weiteren Sprengungen von Zigarettenautomaten besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizeidirektion Rottweil bzw. zwischenzeitlich das Polizeipräsidium Ravensburg übernommen hat.

