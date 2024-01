POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreisverkehr der Bergfelder Straße (K 5507/ K 5505) - Polizei sucht Zeugen (15.01.2024)

Polizeipräsidium Konstanz

Am Montagmorgen, gegen 6.45 Uhr, ist es im Kreisverkehr der Bergfelder Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden ist. Ein 27-jähriger Fahrer eines Dacia Duster fuhr auf der Kreisstraße 5507 von Sulz kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW eines 31-Jährigen, der aus Richtung Holzhausen auf der Kreisstraße 5505 ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Äußerungen zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Oberndorf nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 melden.

