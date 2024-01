Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Überleitung der A81 auf die B33 - zwei Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen(15.01.2024)

Singen, A81, B33 (ots)

Bei einem Unfall auf der Überleitung der Autobahn 81 auf die Bundesstraße 33 sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Gegen 06.40 Uhr war eine Frau mit einem Mercedes der A-Klasse auf der A81 in Richtung Konstanz unterwegs. Im Bereich der Überleitung auf die B33 ordnete sie sich zunächst auf der rechten Fahrspur in Richtung Stockach ein. Als sie bemerkte, dass sie falsch fuhr, zog sie nach rechts auf die Überleitung in Richtung Konstanz und touchierte dabei einen Opel Astra eines 32 Jahre alten Mannes. Der Astra kam nach der Kollision auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Der Mercedes blieb auf der linken Fahrbahn liegen. Ein von hinten kommender 39-jähriger BMW-Fahrer erkannte das verunfallte Auto zu spät und prallte in das Heck der A-Klasse. Die mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückte Singener Feuerwehr barg die verletzte Frau aus dem stark demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie, und den ebenfalls verletzten 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Opelfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. An seinem Wagen entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Schäden an dem Mercedes und dem BMW dürften im Bereich von rund 25.000 Euro, bzw. 15.000 Euro liegen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, und insbesondere den unbekannten Verkehrsteilnehmer der beim Ausleuchten der Unfallstelle unterstützte und bittet diese, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

