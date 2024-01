Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Starker Schneefall und überfrierende Nässe führt zu vermehrten Unfällen und rund 100.000 Euro Gesamtschaden - zwei Personen leicht verletzt

Oberndorf am Neckar, Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Am Montag, im Zeitraum von etwa 15 Uhr bis 19 Uhr, hat einsetzender starker Schneefall und überfrierende Nässe vorwiegende auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in den Bereichen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar in kürzester Zeit zu Unfällen im zweistelligen Bereich und zu einem polizeilich erfassten Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro geführt. Zwei Personen zogen sich bei den zwölf polizeilich aufgenommenen Unfällen leichte Verletzungen zu. Weitere Unfälle mit geringeren Schäden wurden von den Beteiligten selbst geregelt. Zudem meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei im genannten Zeitraum mehrere liegen gebliebene Lastwagen und Autos. Die eingegangenen Meldungen und Unfallanzeigen wurden nach und nach von den eingesetzten Streifen des Polizeireviers Oberndorf und des Polizeipostens Sulz abgearbeitet.

