POL-WOB: Einbrecher kommen über Balkon - Wohnungsmieter vertreibt Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hageberg, Herrenwiese

20.11.2023, 22.25 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Montagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Herrenwiese im Wolfsburger Stadtteil Hageberg einzubrechen. Nachdem die Einbrecher durch den Mieter gestört wurden, flüchteten sie unerkannt.

Der Mieter der Wohnung im Hochparterre hatte sich am Montagabend bereits schlafen gelegt, als er durch ein lautes Geräusch aufschreckte. Als er nachschaute, entdeckte er zwei unbekannte Personen auf seinem Balkon. Als diese ihn bemerkten, flüchteten sie in Richtung Grauhorststraße. Der Mieter verständigte umgehend die Polizei. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter bereits versucht hatten, die Balkontür aufzuhebeln. Glücklicherweise hatte der Zeuge noch nicht so tief geschlafen, dass er das Geräusch hörte und die Einbrecher vertrieben wurden.

Zeugen, die flüchtende Personen oder verdächtige Fahrzeuge am Montagabend gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissaraiates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

