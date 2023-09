Polizei Homberg

POL-HR: Alarmanlage schlägt Fahrraddieb in die Flucht: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Homberg (ots)

Homberg / Efze

Tatzeit: Montag, den 18.09.2023 um 03:50 Uhr

Am Montag, den 18.09.2023 haben unbekannte Täter versucht ein E-Bike vom Wohnmobilstellplatz in der Waßmuthhäuser Straße in Homberg/Efze zu entwenden. Das Wohnmobil stand im hinteren Bereich des Stellplatzes an einer Hecke. Am Heck des Fahrzeuges war ein Träger mit zwei E-Bikes angebracht. Diese wurden durch die Eigentümer zusätzlich durch ein Spiralschloss und eine kabelgebundene Alarmanlage auf dem Träger gesichert.

Zur Tatzeit, gegen 03:50 Uhr, konnten die unbekannten Täter zunächst das Spiralschloss überwinden. Im Anschluss versuchten sie das Kabel der zusätzlichen Alarmsicherung zu entfernen. Durch die versuchte Manipulation wurde der Alarm ausgelöst. Der im Wohnmobil schlafende Besitzer wurde durch die ausgelöste Alarmanlage wach und begab sich umgehend nach draußen. Dort konnte er jedoch keine Täter mehr auffinden.

An den Schlössern entstand ein geschätzter Sachschaden von 150 Euro.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell