POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Überholen - rund 14.000 Euro Schaden (16.01.2024)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 63-jähriger Autofahrer verantworten, der am Dienstagabend mit über 2,4 Promille in einem Renault in Aldingen unterwegs gewesen ist. Gegen 19.10 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin die Fahrt des Renaults in ...

