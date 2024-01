Polizei Bonn

POL-BN: 21-Jähriger bei Angriff in Bad Godesberg schwer verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Am 17.01.2024, gegen 14:15 Uhr, meldete ein Passant über Notruf eine augenscheinlich schwer verletzte Person vor einem Geschäft auf der Straße "Am Fronhof". Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann vor Ort und transportierten ihn schließlich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde der Verletzte im Bereich eines auf der Pfarrer-Minartz-Straße / Ecke "Am Fronhof" aufgestellten Glascontainer von mehreren noch unbekannten Personen attackiert und schwer verletzt. Bei den vom Tatort flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich nach Zeugenangaben um

drei Tatverdächtige

20-30 Jahre alt einer von ihnen mit einer hellen Jacke bekleidet

handeln.

Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen erstreckten sich unter anderem auch auf das Gelände des Kurparkes. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich nach dem derzeitigen Sachstand um einen 21-Jährigen Mann.

Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die Ermittlungen vor Ort auf.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Angaben zur Identität / zum aktuellen Aufenthaltsort der vage beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell