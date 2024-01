Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Geschäftseinbruch in Bonn-Tannenbusch

Bonn-Tannenbusch (ots)

In der Nacht von Montag, 15.01.2024, 20 Uhr, auf Dienstag, 16.01.2024, 10 Uhr, versuchten Unbekannte die Haupteingangstür eines Geschäfts auf der Hohe Straße aufzuhebeln. Sie scheiterten allerdings an den Sicherungseinrichtungen und gelangten nicht in das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

