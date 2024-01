POL-RBK: Leichlingen - Mittelkonsole und Lenkrad aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (03.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 23:15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Schlade im Stadtteil Hebborn ein. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Schlafzimmer der Wohnung, während ...

