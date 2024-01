Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Hochparterrewohnung - Bewohnerin zur Tatzeit im Nebenraum

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (03.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 23:15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Schlade im Stadtteil Hebborn ein.

Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Schlafzimmer der Wohnung, während sich die Bewohnerin in einem Nebenraum befand. Als sie sich gegen 23:15 Uhr in ihr Schlafzimmer begeben wollte, bemerkte sie, dass die Tür von innen verschlossen war und rief die Polizei.

Diverse Schränke und Kommoden wurden offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine konkreten Angaben hinsichtlich der Tatbeute getätigt werden.

Die Polizei hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst und sucht nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu dieser Tat oder den Einbrechern geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

