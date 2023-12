Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (30.11.2023) und Freitag (01.12.2023) in zwei Fällen größere Mengen an Kupferkabel gestohlen. Die Tatverdächtigen stahlen zwischen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr von zwei Holzspulen eine größere Menge Kupferkabel, die an der Bundesstraße 14 im Bereich des Johannesgrabentunnels gelagert waren. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Von einer Baustelle an der Heßbrühlstraße wurden zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr zirka 100 Meter Kupferkabel gestohlen. Hierzu durchtrennten die Unbekannten einen Bauzaun und stahlen dann die Kabelstränge, die zur Versorgung einer Transformatorenstation verbaut waren. Hier beläuft sich der Schaden nach ersten Ermittlungen auf zirka 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell