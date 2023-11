Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aulfingen - Kirchen-Hausen, L 185) Von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Bach gelandet - 5000 Euro Schaden

Aulfingen - Kirchen-Hausen, L 185 (ots)

Auf der Fahrt von Aulfingen in Richtung Kirchen-Hausen ist am Freitagnachmittag eine 70-jährige Frau mit einem Audi A6 Quatro nach links von der Landesstraße 185 abgekommen und mit dem Auto in einem durch die Niederschläge der letzten Tage gefüllten Seitenarm der Aitrach gelandet. Gegen 14.45 Uhr fuhr die Frau mit einem Audi auf der L 185 von Aulfingen in Richtung Kirchen-Hausen. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet die Audi-Fahrerin etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Aulfingen auf den Gegenfahrstreifen der L 185 und kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr der Wagen im Bereich des "Dörstelgrabens" eine Böschung hinunter und setzte die Fahrt mehrere Meter in einem mit Wasser gefüllten Seitenarm der angrenzenden Aitrach fort, bis der Audi schließlich mit rund 5000 Euro beschädigt im Bach stehen blieb. Die Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Der Wagen musste durch einen verständigten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Die Feuerwehr Aulfingen und ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes waren vorsorglich eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell