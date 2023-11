Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L 191, Lkr. Konstanz) Zu einem Unfall von Montagmorgen vor einer Woche bei Mühlhausen-Ehingen sucht die Polizei Engen nachträglich Zeugen

Mühlhausen-Ehingen, L 191, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am frühen Montagmorgen vor einer Woche (13.11.) auf der Landesstraße 191 bei Mühlhausen-Ehingen ereignet hat, sucht die Polizei Engen nachträglich Unfallzeugen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem VW Golf mit Schweizer Kennzeichen am Montagmorgen, 13.11., zwischen 05 Uhr und 06 Uhr, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Landesstraße 191 von Singen in Richtung Engen. Etwa am Ende der zweispurigen L 191, kurz vor Mühlhausen-Ehingen, kam der 31-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte vorhandene Schutzplanken. Der Mann setzte die Fahrt trotz des Unfalls fort und kam kurz danach, auf Höhe eines Getränkehandels im Bereich der Schloßstraße bei Mühlhausen, erneut nach rechts von der L 191 ab, fuhr etwa 15 Meter ein angrenzendes und abfallendes Wiesenstück hinunter und prallte mit dem Wagen gegen einen Grundstückszaun. Ein von dem Autofahrer hinzugezogener Abschleppdienst verständigte schließlich die Polizei. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Da der Mann angab, ein weiteres Fahrzeug sei bei dem Unfall involviert gewesen, sucht die Polizei nun nachträglich Zeugen. Personen, die Angaben zu dem geschilderten Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel.: 07733 94909-0, in Verbindung zu setzen.

