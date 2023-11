Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener 21-Jähriger randaliert und beschädigt zwei Fensterscheiben

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein mit rund 2,5 Promille erheblich betrunkener 21-Jähriger an zwei Geschäften in der Schwarzwaldstraße je eine Fensterscheibe beschädigt. Kurz nach 07 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über eine randalierende Person im Bereich der Schwarzwaldstraße ein und dass durch diesen schon zwei Scheiben an einem Haarstudio und an einem benachbarten Laden zu Bruch gegangen wären. Der Täter entferne sich gerade. Eine sofort eingesetzte Polizeistreife konnte den von den Anrufern beschriebenen 21-Jährigen schließlich im Bereich der Ekkehardstraße antreffen und kontrollieren. Ein bei diesem durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der junge Mann gab den Sachverhalt zu und muss sich nun für die beiden beschädigten Fensterscheiben verantworten.

