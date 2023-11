Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Autobahnanschlussstelle/B 314, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Hilzingen, Autobahnanschlussstelle/B 314, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagabend an der Autobahnanschlussstelle Hilzingen im Bereich der Einmündung auf die Bundesstraße 314 ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 78-jährige Skoda-Fahrerin von der A 81 kommend auf die B 314 in Richtung Hilzingen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW, dessen 18-jährige Fahrerin mit einem Beifahrer auf der B 314 in Richtung Hilzingen unterwegs war. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen im VW leicht verletzt und mussten sich später in ärztliche Behandlung begeben. Die mit mehreren tausend Euro beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

