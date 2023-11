POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall fordert rund 8000 Euro Blechschaden

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Nachdem ein Kleinkind in der Küche einer Wohnung eines Hauses in der Schulstraße am Sonntagvormittag unbemerkt den Herd eingeschaltet hatte, ist es dort kurz nach 11 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Durch die von einem einjährigen Jungen unbeabsichtigt eingeschaltete Herdplatte kokelte ein darauf abgelegtes Holzbrettchen an ...

