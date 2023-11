Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen - Wahlwies, K 6165, Lkr. Konstanz) Alkoholisiert Unfall mit Fahrzeugüberschlag verursacht - Autofahrer leicht verletzt

Stahringen - Wahlwies, K 6165, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein alkoholisierter Autofahrer zwischen Stahringen und Wahlwies auf der Kreisstraße 6165 einen Unfall mit Fahrzeugüberschlag verursacht. Mit über 1,9 Promille fuhr ein 47-Jähriger kurz nach 05 Uhr zusammen mit einem 44-jährigen Beifahrer in einem VW Up von Stahringen in Richtung Wahlwies. Infolge der Alkoholisierung und einem folgenden Sekundenschlaf kam der 47-Jährige auf die Gegenfahrbahn der K 6465 und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Auto mit einem Absatz und überschlug sich mehrfach, bis der ältere Wagen schließlich mit rund 7000 Euro total beschädigt auf dem Grünsteifen stehen blieb. Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer blieb unverletzt. Ein bei der polizeilichen Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 47-Jährigen verlief positiv. Dieser wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer im Krankenhaus entnommenen Blutprobe muss sich der Unfallverursacher nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des beschädigten Autos.

