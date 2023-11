Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Geschäftsräume in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In einem Haus an der Rottmannssiepe kam es im Zeitraum zwischen Freitag, 10. November 2023, 17.50 Uhr und Samstag, 11. November 2023, 14.30 Uhr zu einem Einbruch von bislang unbekannten Tätern. Unter anderem hat dort der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Gelsenkirchen Büros. Beamte der Polizei nahmen den Tatort am Samstagnachmittag auf und sicherten Spuren. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Gegenstände entwendet, darunter auch die Fahrzeugschlüssel eines Autos vom KOD. Das Fahrzeug ist mit einem Gelblicht auf dem Dach und dem Schriftzug "Ordnungsdienst" an der Seite ausgestattet. Der graue Peugeot 208 wurde aus der Tiefgarage des Gebäudes herausgefahren und hat sich in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu entwendeten Gegenständen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell