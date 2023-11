Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung nach Fußball-Spiel

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in Erle am vergangenen Freitag, 10. November 2023, nach Zeugen. Ein 47-jähriger Gelsenkirchener war nach dem Zweitliga-Spiel des FC Schalke 04 auf dem Heimweg, als er gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung von Adenauerallee und Willy-Brandt-Allee in Höhe des Kinos mit einer ihm unbekannten Personengruppe in Streit geriet. Kurz danach wurde er von einer oder mehreren Personen, mutmaßlich ebenfalls Fans des FC Schalke, wiederholt geschlagen. Der Gelsenkirchener erstattete Anzeige und ließ sich in einem Krankenhaus medizinisch versorgen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 5124 oder unter der 0209 365 8240 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell