POL-GE: Raub mit Schußwaffe auf Supermarkt in Gelsenkirchen Rotthausen

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Frau in Scholven am Donnerstag, 9. November 2023, ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Autofahrer. Der Gelsenkirchener war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Feldhauser Straße in Richtung Dinslakener Straße unterwegs. An einer roten Ampel in Höhe der Bülsestraße fuhr der ...

mehr