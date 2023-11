Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeuge verfolgt flüchtenden Autofahrer nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Frau in Scholven am Donnerstag, 9. November 2023, ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Autofahrer. Der Gelsenkirchener war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Feldhauser Straße in Richtung Dinslakener Straße unterwegs. An einer roten Ampel in Höhe der Bülsestraße fuhr der 20-Jährige auf das stehende Fahrzeug einer 51 Jahre alten Gelsenkirchenerin auf. Daraufhin erkundigte sich der Gelsenkirchener zunächst nach dem Wohlergehen der 51-Jährigen. Als diese offenbar angab, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen, ging der 20-Jährige zu seinem Wagen zurück, entfernte die Kennzeichen und fuhr davon. Dies beobachtete ein 44 Jahre alter Zeuge, verfolgte den Flüchtenden und alarmierte die Polizei. An einem Werksgelände in Höhe der Halde Oberscholven stoppte der 20-Jährige sein Fahrzeug, sprach den Zeugen an und kehrte anschließend zum Unfallort zurück. Die leicht verletzte Gelsenkirchenerin wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

