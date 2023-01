Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrerin

Kaiserslautern (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag ist eine Autofahrerin aufgefallen. Als Polizeibeamte die 35-Jährige gegen halb eins in der Mainzer Straße stoppten und überprüften, legte die Frau ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Der Urintest zeigt ein positives Ergebnis bei den Stoffgruppen THC, Amphetamin und Metamphetamin an. Dazu fanden die Polizisten kleine Mengen von Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente im Auto. Die Beamten nahmen die Frau für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über ihren Drogenkonsum geben. Ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

