Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige Diebe auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte sind am frühen Freitagmorgen, 10. November 2023, um 1.55 Uhr zur Straße am Luftschacht in Ückendorf gerufen worden. Ein Unternehmer machte Angaben zu Personen, die sich unerlaubt auf seinem Firmengelände aufhielten. Nachdem die Beamten das Gelände umstellt hatten, konnte sie zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren feststellen, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Die beiden ließen sich widerstandslos festnehmen. Da ihre Identitäten vor Ort nicht geklärt werden konnten, brachten die Beamten sie zur Wache, von wo aus sie nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen wurden. Ein Fahrzeug, mit dem die Tatverdächtigen unterwegs waren, wurde als Tat- und Beweismittel sichergestellt, da sich im Inneren Altmetall befand, das möglicherweise Diebesgut sein könnte. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls gegen die beiden Männer dauern an.

