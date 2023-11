Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Kollision von Auto und Streifenwagen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens ist am Mittwoch, 8. November 2023, eine Person in Bulmke-Hüllen leicht verletzt worden. Gegen 12.15 Uhr waren zwei Streifenwagen im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Hohenzollernstraße in Richtung Florastraße unterwegs. Nachdem das erste Einsatzfahrzeug das Auto einer 45-Jährigen aus Gelsenkirchen kurz hinter der Udostraße überholt hatte, setzte auch der zweite Streifenwagen zum Überholmanöver an. In diesem Moment wollte die Gelsenkirchenerin mit ihrem Fahrzeug nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen, wobei ihr Auto und der Streifenwagen kollidierten. Mit Rettungswagen wurden die 45-jährige Autofahrerin sowie zwei Polizeibeamte in Krankenhäuser gebracht, die sie nach medizinischer Behandlung wieder verlassen konnten. An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden, sie wurden im Anschluss abgeschleppt.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

