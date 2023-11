POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchte Körperverletzung nach Ladendiebstahl

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag zwischen 12:45 und 17:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Goethestraße ein Pkw beschädigt. Eine graue Mercedes B-Klasse war dort geparkt und wurde auf der Beifahrerseite an beiden Türen zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls um ...

