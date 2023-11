Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: Radfahrer angefahren

Am Freitag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr Stiewingstraße / Binsengasse, als eine 69-jährige mit ihrem PKW Subaru, von Affalterried kommend, in den Kreisverkehr einfuhr. Die 69-Jährige beachtete dabei nicht die Vorfahrt des Radfahrers und es kam zur Kollision. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Lauchheim - Hülen: Wohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Härtsfeldstraße ein, indem sie die Scheibe der Terrassentür aufbohrten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht und nach bisherigen Feststellungen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. An der Terrassentür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

